Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • ULS Lezíria implementa novo Regulamento de Acompanhantes e Visitas
Região

ULS Lezíria implementa novo Regulamento de Acompanhantes e Visitas

By - Daniel Cepa 12 de Novembro, 20251 Mins Read

Entrou em vigor o novo Regulamento de Acompanhantes e Visitas da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), com o objetivo de reforçar o conforto, a segurança e o bem-estar de utentes, familiares e profissionais de saúde.

O novo regulamento define regras de acesso mais claras e uniformizadas para acompanhantes e visitantes nas várias unidades hospitalares e serviços da ULS Lezíria, promovendo um ambiente mais seguro e organizado.

A instituição apela a todos os acompanhantes e visitantes para que consultem o documento antes da deslocação às instalações de saúde, de modo a garantir o cumprimento das normas estabelecidas.

O regulamento pode ser consultado integralmente através do QR Code disponível nos cartazes afixados nas unidades de saúde, no site institucional da ULS Lezíria ou aqui.

Etiquetas Relacionadas:
regiãosaúdeULS Lezíria

Notícias relacionadas

Região

ULS Lezíria recebe 24 novos enfermeiros

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025
Região

Homem de 24 anos apanhado com droga

BY-Redação 10 de Novembro, 2025
Região

Exposição sobre mulheres migrantes a viver em Almeirim patente na Chamusca

BY-Daniel Cepa 9 de Novembro, 2025
Sociedade

Almeirim assinala “Novembro Azul” com mesa redonda sobre o cancro da próstata

BY-Daniel Cepa 8 de Novembro, 2025
Região

GNR reforça operação de segurança durante a Feira Nacional do Cavalo na Golegã

BY-Daniel Cepa 8 de Novembro, 2025
Sociedade

Almeirim assinala Dia Mundial da Diabetes com sessão informativa

BY-Inês Ribeiro 5 de Novembro, 2025