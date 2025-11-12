ULS Lezíria implementa novo Regulamento de Acompanhantes e Visitas

Imprimir

Entrou em vigor o novo Regulamento de Acompanhantes e Visitas da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), com o objetivo de reforçar o conforto, a segurança e o bem-estar de utentes, familiares e profissionais de saúde.

O novo regulamento define regras de acesso mais claras e uniformizadas para acompanhantes e visitantes nas várias unidades hospitalares e serviços da ULS Lezíria, promovendo um ambiente mais seguro e organizado.

A instituição apela a todos os acompanhantes e visitantes para que consultem o documento antes da deslocação às instalações de saúde, de modo a garantir o cumprimento das normas estabelecidas.

O regulamento pode ser consultado integralmente através do QR Code disponível nos cartazes afixados nas unidades de saúde, no site institucional da ULS Lezíria ou aqui.