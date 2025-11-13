Depressão Cláudia provoca inundações e cortes de estrada em Almeirim

Imprimir

A depressão Cláudia provocou estragos e constrangimentos ao longo da madrugada e manhã desta quinta-feira, dia 13 de novembro, com várias estradas alagadas, cortes de trânsito e edifícios inundados em diferentes zonas do concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, na EN118, entre Azeitada e Benfica do Ribatejo, formou-se um extenso lençol de água, situação semelhante à registada na EN114, entre o cruzamento de Foros de Benfica e o Bloco Logístico do Mercadona.

Em Fazendas de Almeirim, as ruas Marechal Craveiro Lopes, Estrada Velha dos Paços e Estrada de Vale Barrocas estiveram encerradas ao longo da manhã, tendo sido entretanto reabertas. Outras vias no concelho estiveram com o trânsito condicionado.

O Serviço Municipal de Proteção Civil, os Bombeiros Voluntários de Almeirim e a GNR estão no terreno desde a madrugada, acompanhando a situação, controlando o trânsito e procedendo à limpeza e desobstrução das zonas mais afetadas.

Pelas 10h00, o concelho de Almeirim registava sete ocorrências relacionadas com com “comprometimento total ou parcial de segurança, serviços ou estruturas – Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa”, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Entre as ocorrências, foi ainda registada uma queda de árvore.

As autoridades apelam à prudência de todos os condutores que circulem nas estradas do concelho, especialmente nas zonas onde o piso se mantém escorregadio e há risco de formação de lençóis de água.

O concelho de Almeirim e restante distrito de Santarém estão agora sob aviso amarelo devido a aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada até as 21h00 de sexta-feira, dia 14 de novembro, e sob aviso amarelo devido rajadas de vento até 75 km/h até às 21h00 de hoje.

(Em atualização)