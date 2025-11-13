Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Estrada Rural A-2 e EN368 submersas em Almeirim

By - Daniel Cepa 13 de Novembro, 20251 Mins Read

O mau tempo provocado pela depressão Cláudia continua a causar constrangimentos no concelho de Almeirim. A Estrada Rural A-2 (conhecida como estrada do meio), que liga a EN114, logo após a ponte da Vala, e a EN368, encontram-se submersas devido à acumulação de águas pluviais e à falta de drenagem no local, estando o trânsito automóvel condicionado.

O troço está devidamente sinalizado, e as autoridades pedem prudência a todos os condutores que circulem na zona. Esta é mais uma das várias vias afetadas pelas chuvas intensas que marcaram a madrugada e a manhã desta quinta-feira, 13 de novembro, provocando inundações em estradas e espaços urbanos, sobretudo nas zonas mais baixas do concelho.

O Serviço Municipal de Proteção Civil e os Bombeiros Voluntários de Almeirim continuam no terreno a monitorizar as situações de maior risco e a apoiar as operações de limpeza e escoamento de água.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimen 368estrada do meioestrada ruralsubmersa

Notícias relacionadas

Sociedade

USF Côrtes d’Almeirim vai receber dois médicos internos de Medicina Geral e Familiar

BY-Daniel Cepa 13 de Novembro, 2025
Economia

Greve paralisa linhas de produção da Sumol Compal

BY-Daniel Cepa 13 de Novembro, 2025
Sociedade

Depressão Cláudia provoca inundações e cortes de estrada em Almeirim

BY-Daniel Cepa 13 de Novembro, 2025
Entrevista

Da inspiração à criação: A vida e o ateliê de Maria Lúcia

BY-Daniel Cepa 12 de Novembro, 2025
Sociedade

Cine-Teatro de Almeirim recebe sessão sobre violência no namoro

BY-Inês Ribeiro 11 de Novembro, 2025
Sociedade

Grávida de Almeirim entra em trabalho de parto após ter alta hospitalar em Leiria

BY-Inês Ribeiro 11 de Novembro, 2025