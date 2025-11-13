Estrada Rural A-2 e EN368 submersas em Almeirim

Imprimir

O mau tempo provocado pela depressão Cláudia continua a causar constrangimentos no concelho de Almeirim. A Estrada Rural A-2 (conhecida como estrada do meio), que liga a EN114, logo após a ponte da Vala, e a EN368, encontram-se submersas devido à acumulação de águas pluviais e à falta de drenagem no local, estando o trânsito automóvel condicionado.

O troço está devidamente sinalizado, e as autoridades pedem prudência a todos os condutores que circulem na zona. Esta é mais uma das várias vias afetadas pelas chuvas intensas que marcaram a madrugada e a manhã desta quinta-feira, 13 de novembro, provocando inundações em estradas e espaços urbanos, sobretudo nas zonas mais baixas do concelho.

O Serviço Municipal de Proteção Civil e os Bombeiros Voluntários de Almeirim continuam no terreno a monitorizar as situações de maior risco e a apoiar as operações de limpeza e escoamento de água.