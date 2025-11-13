USF Côrtes d’Almeirim vai receber dois médicos internos de Medicina Geral e Familiar

Imprimir

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Côrtes d’Almeirim vai receber duas vagas de Medicina Geral e Familiar (MGF) no âmbito do novo mapa de colocações de médicos internos atribuído à Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) para o ano de 2026.

De acordo com os avisos publicados em Diário da República a 31 de outubro (Avisos n.º 27433-A/2025/2 e n.º 27329/2025/2), a ULS Lezíria foi contemplada com 71 vagas, das quais 45 para Formação Geral e 26 para Formação Especializada.

No caso da área de Medicina Geral e Familiar, as vagas foram distribuídas por várias unidades do distrito, sendo que a USF Côrtes d’Almeirim é uma das estruturas com maior reforço, com dois novos médicos internos, o que representa um passo importante para o reforço dos cuidados de saúde primários no concelho de Almeirim.

As restantes vagas de MGF estão atribuídas à USF Alviela (1), USF Cartaxo Terra Viva (1), USF D. Sancho I (1), USF Foral Novo (1), USF São Domingos (3), USF Vale do Sorraia (1) e USF Villa Romana (2).

Segundo Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, “estas vagas representam uma oportunidade importante para reforçar a nossa equipa médica e melhorar os cuidados prestados à população”.

A entrada de novos internos deverá ocorrer no início de 2026, permitindo reforçar a resposta assistencial nas unidades de saúde e melhorar o acompanhamento clínico das populações.

Paralelamente, a ULS Lezíria tem vindo a investir na modernização tecnológica e requalificação das suas infraestruturas, com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e um atendimento mais eficiente e humanizado aos utentes.