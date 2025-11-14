Shopping cart

Inscrições abertas para a Feirinha de Natal em Fazendas de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 14 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Já estão abertas as inscrições para a Feirinha de Natal na Vila, que regressa ao Centro Cultural de Fazendas de Almeirim no próximo dia 7 de dezembro.

O evento, que decorre entre as 10h30 e as 17h00, volta a reunir expositores locais e regionais numa mostra dedicada ao artesanato, doces, bijuterias e pequenas lembranças de Natal.

As inscrições para participar com um expositor decorrem até dia 3 de dezembro e devem ser efetuadas presencialmente na Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim ou através do contacto telefónico disponibilizado pela organização (243 599 135). A autarquia relembra que o número de espaços é limitado e apela à inscrição atempada dos interessados.

A Feirinha de Natal, promovida pela Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, conta já com a sua 7.ª edição, e tem como objetivo apoiar o comércio local e valorizar o artesanato. Os visitantes têm a oportunidade de comprar produtos tradicionais e encontrar possíveis presentes de Natal.

