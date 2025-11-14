Shopping cart

Sociedade

IPMA prolonga aviso amarelo até amanhã

Por: Inês Ribeiro 14 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O concelho de Almeirim mantém-se sob aviso amarelo até às 21h desta sexta-feira, dia 14 de novembro, devido à previsão de precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O alerta será retomado amanhã, sábado, dia 15 de novembro, entre as 9h e as 15h, perante a continuação do quadro de instabilidade.

Segundo o IPMA, a chuva poderá intensificar-se em vários momentos, com possibilidade de aguaceiros fortes em curtos períodos, acompanhados de trovoada.

A Proteção Civil alerta para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, formação de lençóis de água, instabilidade de taludes e dificuldades na circulação rodoviária. Recomenda ainda a fixação de objetos soltos, a limpeza de grelhas e a limitação de deslocações durante os períodos de maior instabilidade.

