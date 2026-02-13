Shopping cart

Sociedade

Derrocada em Fazendas de Almeirim

Por: Redação 13 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O mau tempo das últimas horas voltou a provocar estragos no concelho, em particular na freguesia de Fazendas de Almeirim.

Entre Paço dos Negros e Marianos, há acumulação de areia na estrada, estando os serviços da Junta de Freguesia a proceder à limpeza no imediato. Registou-se ainda o abatimento do piso na Rua da Liberdade, em Paço dos Negros.

Da última madrugada há também a registar uma derrocada na Rua 24 de Julho, encontrando-se máquinas no local para resolver a situação e repor as condições de circulação.

