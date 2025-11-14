Lidl apoia RUTIS em campanha solidária de Natal

Imprimir

O Lidl Portugal lançou uma nova campanha solidária de Natal que vai apoiar três instituições dedicadas ao bem-estar da população sénior, entre elas a RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade, sediada em Almeirim. A iniciativa está a decorrer até dia 7 de dezembro e vai doar um euro por cada embalagem de postas ou lombos de bacalhau sustentável vendida nas suas lojas.

A RUTIS, referência nacional na promoção da aprendizagem ao longo da vida, é uma das instituições beneficiadas pela campanha. A organização desenvolve atividades que estimulam o envelhecimento ativo, promovem o convívio social e incentivam a participação dos seniores na comunidade.

De acordo com o comunicado enviado pelo Lidl, o objetivo é permitir que os clientes contribuam “para o bem-estar de quem já cuidou de nós”, associando uma escolha de consumo a um impacto direto na vida de centenas de seniores acompanhados pela RUTIS e pelas restantes entidades apoiadas.

Para além da RUTIS, a campanha vai ainda beneficiar a Associação Coração Amarelo, que acompanha idosos em situação de isolamento, e a Cruz Vermelha Portuguesa, através dos seus programas de autonomia e envelhecimento ativo. O valor angariado será distribuído entre as três instituições, de forma a realçar projetos que promovem a inclusão, a autonomia e a qualidade de vida da população sénior.