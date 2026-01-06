Luís Jacob assume presidência da União das IPSS do Distrito

Imprimir

Após uma reflexão ponderada, Luís Jacob “grande sentido de responsabilidade” aceitou o convite para assumir as funções de Presidente da União das IPSS do Distrito de Santarém (UDIPSS Santarém).

“Este é um desafio que encaro com seriedade, numa área que me é muito próxima e que conheço bem. O meu compromisso, juntamente com a nossa equipa dirigente, é claro: trabalhar pelas IPSS, apoiando dirigentes e funcionários, mas com o foco principal naqueles que são a razão da nossa existência, os utentes”, detalha na explicações o também líder da RUTIS.

Luís Jacob assume esta missão em regime de voluntariado, reafirmando a convicção de que o serviço à comunidade é a base para uma sociedade mais justa e solidária.