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Sociedade

Luís Jacob distinguido com prémio de inovação pedagógica

Por: Inês Ribeiro 08 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O Instituto Politécnico de Santarém viu recentemente reconhecido o mérito dos seus docentes nos Prémios de Inovação Pedagógica do INOV3P (INOV-PED), com destaque para o trabalho de Luís Jacob, professor da Escola Superior de Educação (ESE) e presidente da RUTIS – Rede de Universidades Seniores.

O docente foi distinguido com o projeto “ABC da gestão social”, uma iniciativa que aposta em metodologias de ensino inovadoras e na promoção da aprendizagem ativa, com o objetivo de aproximar os estudantes de contextos reais de intervenção social. A distinção reforça o percurso de Luís Jacob na área da educação e da intervenção comunitária, bem como o trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito do envelhecimento ativo.

Além de Luís Jacob, foi também distinguida a docente Marta Tagarro, igualmente da ESE, com o projeto “Habitar o grupo: do espaço individual ao espaço coletivo”.

Os Prémios de Inovação Pedagógica são atribuídos pelo Centro de Excelência de Inovação Pedagógica INOV3P e visam valorizar práticas que contribuam para a transformação do ensino superior. A decisão do júri teve por base critérios como o impacto dos projetos, a possibilidade de replicação e o nível de envolvimento dos estudantes.

A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para o dia 25 de maio, em Coimbra, onde os projetos vencedores serão apresentados publicamente, num momento que deverá contar com a presença da direção da instituição.

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