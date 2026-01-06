Shopping cart

Sociedade

Rutis recebe prémio da Fundação Santander

Por: Redação 06 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O projeto “Universidade Sénior Virtual”, promovido pela RUTIS foi um dos cinco vencedores do Prémio Inovação Social da Fundação Santander, entre 300 candidaturas. 

Este prémio reconhece soluções inovadoras com impacto real na transformação das comunidades. No caso da “Universidade Sénior Virtual”, foi distinguido o esforço na promoção da inclusão e do envelhecimento ativo através de uma plataforma nacional gratuita que disponibiliza formação digital e atividades culturais dadas por voluntários.

