MotoMagusto regressa a Fazendas de Almeirim

O Grupo Motard “Os Aceleras da Charneca” vai realizar, no próximo dia 22 de novembro, mais uma edição do MotoMagusto. A iniciativa vai decorrer em Fazendas de Almeirim, na Rua Capitão Salgueiro Maia, n.º 10.

O programa tem início às 13h00, com um almoço que inclui um magusto acompanhado de bacalhau assado e grelhados. Ao longo da tarde, pelas 17h00, é servido um lanche, momento que conta também com o sorteio de um presunto, uma tradição mantida pela organização.

A partir das 20h00, é servido o jantar, cuja ementa inclui a típica sopa de rancho. Já às 21h00, sobe ao palco a banda Blast, responsável por animar a noite com um concerto que pretende reunir tanto motards como habitantes locais.

A organização sublinha que o objetivo do MotoMagusto é promover o espírito de união e celebrar a cultura motard. No entanto, lembra que não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante o evento.