Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Cultura

MotoMagusto regressa a Fazendas de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 14 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Grupo Motard “Os Aceleras da Charneca” vai realizar, no próximo dia 22 de novembro, mais uma edição do MotoMagusto. A iniciativa vai decorrer em Fazendas de Almeirim, na Rua Capitão Salgueiro Maia, n.º 10.

O programa tem início às 13h00, com um almoço que inclui um magusto acompanhado de bacalhau assado e grelhados. Ao longo da tarde, pelas 17h00, é servido um lanche, momento que conta também com o sorteio de um presunto, uma tradição mantida pela organização.

A partir das 20h00, é servido o jantar, cuja ementa inclui a típica sopa de rancho. Já às 21h00, sobe ao palco a banda Blast, responsável por animar a noite com um concerto que pretende reunir tanto motards como habitantes locais.

A organização sublinha que o objetivo do MotoMagusto é promover o espírito de união e celebrar a cultura motard. No entanto, lembra que não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante o evento.

Etiquetas Relacionadas:
aceleras da charnecaencontro motardfazendas de almeirimmotomagusto

Notícias relacionadas

Cultura

Inscrições abertas para a Feirinha de Natal em Fazendas de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 14 de Novembro, 2025
Desporto

Fazendense vive melhor momento da época e aplica goleada ao Cartaxo

BY-Daniel Cepa 10 de Novembro, 2025
Sociedade

Comissão Europeia visita Almeirim para conhecer projeto inovador de combate ao abandono escolar

BY-Daniel Cepa 6 de Novembro, 2025
Política

Joaquim Pereira toma posse como presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 29 de Outubro, 2025
Desporto

Fazendense continua a somar pontos e a subir na classificação

BY-Daniel Cepa 27 de Outubro, 2025
Sociedade

Atos de vandalismo provocam estragos em instalações públicas de Fazendas de Almeirim (c/fotos)

BY-Inês Ribeiro 23 de Outubro, 2025