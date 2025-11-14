Santarém recebeu mais de 600 reuniões de negócio no AGRIBUSINESS 2025

Imprimir

O AGRIBUSINESS 2025, o maior encontro B2B do setor agroalimentar em Portugal, terminou com um balanço extremamente positivo: ao longo de três dias, foram realizadas mais de 600 reuniões de negócios entre empresas portuguesas e 30 importadores internacionais, oriundos de 19 mercados externos.

Organizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria e pelo InovCluster – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, o evento decorreu entre os dias 5 e 7 de novembro, no Convento de São Francisco, em Santarém, reforçando o papel do Ribatejo como território de excelência e de oportunidades para o setor agroalimentar.

Participaram compradores provenientes da Bélgica, França, Suíça, República Checa, Noruega, Países Baixos, Marrocos, Brasil, Bulgária, Bósnia e Herzegovina, Hungria, Japão, Espanha, Alemanha, Angola, Estónia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Qatar, que durante dois dias reuniram-se com dezenas de empresas nacionais para conhecer a qualidade e diversidade da produção agroalimentar portuguesa.

Na sessão de abertura, que contou com a presença de João Teixeira Leite, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, e de Paulo Rios, Administrador Executivo da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, foi destacada a relevância estratégica do evento para a economia regional e nacional.

O Presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, sublinhou “o enorme gosto em receber este evento na nossa cidade”, afirmando que “é fundamental reforçar os eixos estratégicos da nossa governação, em especial o da captação de investimento privado”. O autarca acrescentou ainda que “as empresas criam emprego, o emprego traz pessoas e as pessoas trazem dinâmica e vitalidade a Santarém. É também essencial trabalhar na marca Santarém e na marca Portugal, valorizando o que produzimos, promovendo o que somos e projetando o nosso território para o futuro. Santarém continua a afirmar-se como capital da agricultura e um território de oportunidades”, acrescentando que conta com a NERSANT como “parceiro de excelência para este objetivo”.

Por sua vez, Paulo Rios, da AICEP, destacou a pertinência e eficácia do modelo do AGRIBUSINESS, sublinhando que “não se trata de uma feira em que as empresas aguardam a visita dos importadores interessados, mas sim de um formato inverso e mais eficaz, onde são previamente agendadas reuniões diretas entre empresas nacionais e importadores, permitindo-lhes apresentar, num único espaço e sem sair de Portugal, a sua gama de produtos a vários mercados internacionais.”

O Convento de São Francisco, em Santarém, foi totalmente adaptado ao formato do evento, com uma área dedicada a reuniões B2B, uma zona de exposição e uma área de degustação de produtos regionais, onde as empresas puderam promover o melhor da produção agroalimentar nacional.

Os primeiros dois dias foram inteiramente dedicados a reuniões bilaterais, enquanto o terceiro dia, 7 de novembro, foi reservado a visitas a empresas e contactos diretos previamente agendados entre importadores e produtores nacionais. O encerramento dos trabalhos decorreu no Cartaxo, com uma visita ao Museu Rural e do Vinho e um jantar oferecido pelo Município, que incluiu uma sessão de fado, proporcionando um momento de convívio e valorização da cultura ribatejana.

Com este balanço, o AGRIBUSINESS 2025 reafirma-se como um modelo de sucesso para a promoção internacional do setor agroalimentar português, reforçando o papel da NERSANT e do InovCluster na dinamização da economia regional e no apoio à internacionalização das empresas nacionais.