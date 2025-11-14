ULS Lezíria reforça autonomia de crianças com diabetes tipo 1

Imprimir

No Dia Mundial da Diabetes, que se assinala esta sexta-feira, dia 14 de novembro, a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) destaca o reforço da autonomia de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, que se tem vindo a alcançar através da implementação de bombas de insulina.

Até ao momento, o Centro de Tratamento de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (CT-PSCI) Pediátrico já instalou 26 dispositivos, que permitem um controlo mais preciso da doença e reduzem a necessidade de múltiplas injeções diárias.

O CT-PSCI Pediátrico, reconhecido pela Direção-Geral da Saúde em janeiro de 2023, alia tecnologia avançada a um acompanhamento clínico especializado. Em comunicado ao Jornal O Almeirinense, a coordenadora do centro, Filipa Vilarinho, informa que o objetivo é “promover o bem-estar e a qualidade de vida das crianças, assegurando crescimento saudável, estabilidade emocional e prevenção de complicações”.

As bombas de insulina administram o medicamento de forma automática e contínua e simulam a função natural do pâncreas. Entre os principais benefícios estão o melhor controlo glicémico, a redução de oscilações bruscas e uma maior estabilidade na rotina familiar.

Os testemunhos recolhidos pela ULS Lezíria confirmam esse impacto. “A bomba de insulina trouxe um sorriso ao rosto da minha filha”, “as noites tornaram-se muito mais tranquilas” e “a estabilidade mudou completamente a nossa rotina”, relatam as famílias.

A intervenção é acompanhada por uma equipa multidisciplinar composta por pediatras, enfermeiros especialistas, uma nutricionista e uma psicóloga, que garantem apoio clínico, educativo e emocional.

A ULS Lezíria reforça a intenção de alargar o acesso a esta resposta especializada, de forma a garantir que mais crianças com diabetes tipo 1 possam crescer com maior autonomia, confiança e qualidade de vida.