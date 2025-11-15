Cristina Torre inaugura Exposição de Arte Sacra e Decorativa na Galeria Municipal de Almeirim

Imprimir

Foi inaugurada na tarde desta sexta-feira, 14 de novembro, na Galeria Municipal de Almeirim, a nova exposição de arte sacra e decorativa da artista Cristina Torre, intitulada “Coisas de Natal e Outras”. Com a aproximação da época natalícia, esta mostra reúne um vasto conjunto de peças criadas ao longo de várias décadas, incluindo trabalhos concebidos especialmente para esta apresentação.

Segundo Cristina Torre, a preparação da exposição representou “um verdadeiro desafio”, motivado pela necessidade de diversificar e adaptar as dezenas de peças à dimensão da galeria, de forma a criar um ambiente acolhedor. Entre os trabalhos expostos destacam-se registos, peças em estanho, obras em découpage, aplicações em folha de ouro e de prata, miçangas, rosas e velas parafinadas, além de diversos presépios.

Com cerca de 50 anos dedicados à arte decorativa, Cristina Torre acumulou formação com vários mestres, cursos e seminários, além de ter lecionado aulas noturnas. O interesse pela arte sacra surgiu mais tarde, mas depressa se tornou uma das áreas que mais prazer lhe proporciona. “Os registos contam histórias”, sublinha a artista, que utiliza pagelas centenárias, tecidos criteriosamente selecionados e materiais que muitas vezes procura fora da região. Entre as técnicas que domina incluem-se o quilling, o pergamano e a minuciosa construção de flores e pétalas. Cada peça, garante, é única e irrepetível.

Apesar de admitir que esta poderá ser a sua última grande exposição — uma experiência que descreve como “um turbilhão de emoções” — Cristina Torre afirma que continuará a trabalhar na sua arte, movida pela constante busca de novas formas de criação.

A inauguração reuniu numerosos amigos, antigos alunos e membros do novo executivo municipal. A exposição pode ser visitada até 2 de janeiro de 2026.