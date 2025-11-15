Shopping cart

Desporto

Futsal: Jogadora de Almeirim estreia-se com camisola do Sporting

Por: Redação 15 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Eva Neves, jogadora junior de primeiro ano e ex-atleta do Futalmeirim, fez este sábado, dia 15 novembro, a estreia com a camsiola do Sporting.

A equipa leonina ganhou frente ao Tires por 8-0. Esta foi a primeira chamada à equipa senior B do Sporting.

“Parabéns à nossa Eva, ex-atleta e mister de redes da nossa Escola de Futsal de Almeirim”, escreveu o clube de formação.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdesporto

