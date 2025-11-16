Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Economia
  • Bolo Rei da Padaria Fazendense entre os melhores de Portugal
Economia

Bolo Rei da Padaria Fazendense entre os melhores de Portugal

Por: Redação 16 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Bolo Rei da Padaria Fazendense final entre os melhores 16 de Portugal. Este sábado, dia 15 de novembro, o Bolo Rei da Padaria FAzendense passou na semi final sul, realizada no UBBO na Amadora, do 12.º Concurso do Melhor Bolo de Rei de Portugal promovido pela Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares (ACIP).

O 12.º Concurso ACIP – “O Melhor Bolo-Rei de Portugal” tem como principal objetivo estimular a melhoria da qualidade do Bolo-Rei, pretendendo-se com a presente iniciativa, dignificar e dinamizar o Setor da Panificação e da Pastelar.



A grande final é dia 22 de novembro no Centro Comercial Almashopping, em Coimbra. Escangalhado também esteve a concurso.

Nas categorias de Bolo-Rei, Bolo Rainha, Bolo-Rei Escangalhado e Trança de Natal as amostras a concurso devem ter como base um processo e apresentação o mais tradicional possível. Todos os produtos/ingredientes deverão constar na receita tradicional do Bolo-Rei, assim como a decoração deverá respeitar a mesma receita tradicional.

A Padaria Fazendense já está a aceitar encomendas para o Bolo Rei e Escangalhado.


Etiquetas Relacionadas:
12.º Concurso do Melhor Bolo de Rei de PortugalACIPalmeirimAssociação do Comércio e da Indústria de Panificaçãobolo reifazendaspadaria fazendense

Notícias relacionadas

Desporto

Futsal: Jogadora de Almeirim estreia-se com camisola do Sporting

BY-Redação 15 de Novembro, 2025
Cultura

Cristina Torre inaugura Exposição de Arte Sacra e Decorativa na Galeria Municipal de Almeirim

BY-Daniel Cepa 15 de Novembro, 2025
Sociedade

“Os cargos que ocupa nunca lhe alteraram a essência”

BY-Daniel Cepa 14 de Novembro, 2025
Economia

Santarém recebeu mais de 600 reuniões de negócio no AGRIBUSINESS 2025

BY-Daniel Cepa 14 de Novembro, 2025
Sociedade

Estrada Rural A-2 e EN368 submersas em Almeirim

BY-Daniel Cepa 13 de Novembro, 2025
Sociedade

USF Côrtes d’Almeirim vai receber dois médicos internos de Medicina Geral e Familiar

BY-Daniel Cepa 13 de Novembro, 2025