Bolo Rei da Padaria Fazendense entre os melhores de Portugal

O Bolo Rei da Padaria Fazendense final entre os melhores 16 de Portugal. Este sábado, dia 15 de novembro, o Bolo Rei da Padaria FAzendense passou na semi final sul, realizada no UBBO na Amadora, do 12.º Concurso do Melhor Bolo de Rei de Portugal promovido pela Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares (ACIP).



O 12.º Concurso ACIP – “O Melhor Bolo-Rei de Portugal” tem como principal objetivo estimular a melhoria da qualidade do Bolo-Rei, pretendendo-se com a presente iniciativa, dignificar e dinamizar o Setor da Panificação e da Pastelar.





A grande final é dia 22 de novembro no Centro Comercial Almashopping, em Coimbra. Escangalhado também esteve a concurso.



Nas categorias de Bolo-Rei, Bolo Rainha, Bolo-Rei Escangalhado e Trança de Natal as amostras a concurso devem ter como base um processo e apresentação o mais tradicional possível. Todos os produtos/ingredientes deverão constar na receita tradicional do Bolo-Rei, assim como a decoração deverá respeitar a mesma receita tradicional.



A Padaria Fazendense já está a aceitar encomendas para o Bolo Rei e Escangalhado.





