Faleceu uma das fundadoras do Café Império

Este sábado, dia 15 novembro, o Café Império e a Tabacaria Garcia perderam um dos seus fundadores com a morte da D. Cândida.

A D. Cândida Brito, de 87 anos, era também conhecida pelos seus famosos bifes com mostarda que tanto se faziam, quando o Império também era restaurante, e ela própria tantas vezes dizia “trabalhei tanto naquele café”.

A D. Cândida, esposa de Garcia Apolónia, esteve nos últimos anos na tabacaria Garcia e tinha muito o hábito de que estava a fazer tricô.

As cerimónias religiosas iniciam-se às 16h no cemitério de Almeirim.