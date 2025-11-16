Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Faleceu uma das fundadoras do Café Império

Por: Redação 16 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Este sábado, dia 15 novembro, o Café Império e a Tabacaria Garcia perderam um dos seus fundadores com a morte da D. Cândida.

A D. Cândida Brito, de 87 anos, era também conhecida pelos seus famosos bifes com mostarda que tanto se faziam, quando o Império também era restaurante, e ela própria tantas vezes dizia “trabalhei tanto naquele café”.

A D. Cândida, esposa de Garcia Apolónia, esteve nos últimos anos na tabacaria Garcia e tinha muito o hábito de que estava a fazer tricô.

As cerimónias religiosas iniciam-se às 16h no cemitério de Almeirim.

Notícias relacionadas

Sociedade

Atos de vandalismo nos prédios Alfa

BY-Redação 16 de Novembro, 2025
Economia

Bolo Rei da Padaria Fazendense entre os melhores de Portugal

BY-Redação 16 de Novembro, 2025
Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 16.NOV

BY-Redação 16 de Novembro, 2025
Sociedade

Dia Mundial do Não Fumador

BY-Redação 15 de Novembro, 2025
Região

Biblioteca Municipal da Chamusca acolhe Mercado do Livro Usado

BY-Redação 15 de Novembro, 2025
Opinião

Será legado, mas pouco?

BY-Redação 15 de Novembro, 2025