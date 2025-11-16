PARA HOJE / 16.NOV

Imprimir



O que é a verdade? A verdade não é o saber tudo, mas é o ir penetrando cada vez mais a realidade. Conhecer em profundidade é desvendar as suas relações para cima e para a frente, o que implica e o que condiciona, o interior e o futuro. Penso que isto só é possível quando se tem um paradigma. E temos! Em Cristo se vê o que cresce na verdade ou é apenas virtual. Ele é o sentido último da realidade e a síntese para onde tudo converge.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

