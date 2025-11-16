Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 16.NOV

Por: Redação 16 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura


O que é a verdade? A verdade não é o saber tudo, mas é o ir penetrando cada vez mais a realidade. Conhecer em profundidade é desvendar as suas relações para cima e para a frente, o que implica e o que condiciona, o interior e o futuro. Penso que isto só é possível quando se tem um paradigma. E temos! Em Cristo se vê o que cresce na verdade ou é apenas virtual. Ele é o sentido último da realidade e a síntese para onde tudo converge.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Sociedade

Atos de vandalismo nos prédios Alfa

BY-Redação 16 de Novembro, 2025
Economia

Bolo Rei da Padaria Fazendense entre os melhores de Portugal

BY-Redação 16 de Novembro, 2025
Sociedade

Faleceu uma das fundadoras do Café Império

BY-Redação 16 de Novembro, 2025
Sociedade

Dia Mundial do Não Fumador

BY-Redação 15 de Novembro, 2025
Região

Biblioteca Municipal da Chamusca acolhe Mercado do Livro Usado

BY-Redação 15 de Novembro, 2025
Opinião

Será legado, mas pouco?

BY-Redação 15 de Novembro, 2025