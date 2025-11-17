Chamusca volta a celebrar o Natal com o Parque dos Sonhos

Imprimir

A magia do Natal regressa à Chamusca de 12 a 21 de dezembro com mais uma edição do Parque dos Sonhos, iniciativa promovida pelo Município da Chamusca e considerada o maior parque temático de Natal do Ribatejo. O evento volta a instalar-se no Parque Municipal e transforma o espaço verde num cenário festivo pensado para famílias e visitantes de todas as idades.

A inauguração do recinto está agendada para dia 12, sexta-feira, e dá início a dez dias de atividades, espetáculos e animações. Entre as atrações mais procuradas destacam-se a pista de gelo, o comboio de Natal, a roda dos sonhos, os carrosséis e o tradicional Mercadinho de Natal. As crianças têm ainda a oportunidade de visitar a casa do Pai Natal, onde vão poder entregar cartas e partilhar desejos.

A programação inclui animação de rua com desfiles temáticos, atuações e personagens que percorrem o parque ao longo do dia. A componente visual volta a ser um dos principais atrativos, todo o espaço é decorado com iluminação natalícia, de forma a criar um ambiente imersivo, que se intensifica ao anoitecer.

Com a chegada da noite, o Parque Municipal ganha uma nova vida, através de um espetáculo de luz que realça a vegetação, os trilhos e a própria topografia do espaço. Os percursos iluminados e os jogos de reflexos conferem profundidade ao cenário e proporcionam diferentes perspetivas a cada visita.

O Município da Chamusca reforça que o Parque dos Sonhos pretende oferecer uma experiência completa, que combina tradição, fantasia e momentos pensados para toda a família.