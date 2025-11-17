ULS Lezíria promove formação sobre cessação tabágica no Dia Internacional do Não Fumador

Imprimir

No Dia Internacional do Não Fumador, assinalado esta segunda-feira, dia 17 de novembro, o Auditório do Hospital Distrital de Santarém recebeu uma ação de formação dedicada à Cessação Tabágica, dirigida a médicos de Medicina Geral e Familiar, enfermeiros e psicólogos da ULS Lezíria.

A iniciativa teve como objetivo atualizar conhecimentos e reforçar competências dos profissionais que intervêm diretamente no apoio a utentes fumadores. Ao longo da sessão foram aprofundadas estratégias práticas para ajudar quem pretende deixar de fumar, desde métodos de acompanhamento clínico até abordagens psicológicas que apoiam a mudança de comportamentos.

A formação destacou ainda a importância do trabalho multidisciplinar, considerado fundamental para aumentar o sucesso dos processos de cessação tabágica, garantindo respostas mais completas e eficazes no acompanhamento dos utentes da região.