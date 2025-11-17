Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • ULS Lezíria promove formação sobre cessação tabágica no Dia Internacional do Não Fumador
Região

ULS Lezíria promove formação sobre cessação tabágica no Dia Internacional do Não Fumador

Por: Daniel Cepa 17 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

No Dia Internacional do Não Fumador, assinalado esta segunda-feira, dia 17 de novembro, o Auditório do Hospital Distrital de Santarém recebeu uma ação de formação dedicada à Cessação Tabágica, dirigida a médicos de Medicina Geral e Familiar, enfermeiros e psicólogos da ULS Lezíria.

A iniciativa teve como objetivo atualizar conhecimentos e reforçar competências dos profissionais que intervêm diretamente no apoio a utentes fumadores. Ao longo da sessão foram aprofundadas estratégias práticas para ajudar quem pretende deixar de fumar, desde métodos de acompanhamento clínico até abordagens psicológicas que apoiam a mudança de comportamentos.

A formação destacou ainda a importância do trabalho multidisciplinar, considerado fundamental para aumentar o sucesso dos processos de cessação tabágica, garantindo respostas mais completas e eficazes no acompanhamento dos utentes da região.

Etiquetas Relacionadas:
regiãosantarémsaúdeuls

Notícias relacionadas

Região

Estrada da Estação reaberta

BY-Redação 17 de Novembro, 2025
Região

Corte de estrada na Ribeira

BY-Redação 17 de Novembro, 2025
Região

Jornadas “Do HDS à ULS Lezíria: cuidar com história ” arrancam com mensagem de celebração e futuro

BY-Daniel Cepa 15 de Novembro, 2025
Sociedade

Almeirim assinalou o Dia Mundial da Diabetes com sessão informativa na Biblioteca Municipal

BY-Inês Ribeiro 15 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria implementa novo Regulamento de Acompanhantes e Visitas

BY-Daniel Cepa 12 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria recebe 24 novos enfermeiros

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025