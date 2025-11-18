Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Centro de Saúde de Almeirim assinalou o Dia Mundial do Não Fumador com homenagem a ex-fumadores
Sociedade

Centro de Saúde de Almeirim assinalou o Dia Mundial do Não Fumador com homenagem a ex-fumadores

Por: Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Centro de Saúde de Almeirim assinalou, na segunda-feira, dia 17 de novembro, o Dia Mundial do Não Fumador com uma iniciativa dedicada aos utentes que frequentaram a consulta de cessação tabágica e que se mantêm abstinentes há pelo menos um ano.

A ação teve como objetivo reconhecer o esforço e a conquista destes ex-fumadores, que foram distinguidos com uma t-shirt alusiva à vitória sobre o tabaco, com a mensagem “Fumar nunca mais! Livre, limpo e vencedor”.

A iniciativa incluiu ainda uma caminhada pelas ruas entre o Centro de Saúde de Almeirim e a zona norte da cidade, que promoveu um momento de convívio e reforçou a importância de estilos de vida saudáveis. No final do percurso foi distribuído um lanche saudável aos participantes.

O evento contou com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da ULS Lezíria, entidades que colaboraram na realização da iniciativa e no suporte aos profissionais envolvidos.

De acordo com o Centro de Saúde de Almeirim, esta celebração pretendeu não só valorizar o compromisso dos ex-fumadores, como também sensibilizar a comunidade para os benefícios de abandonar o consumo de tabaco.

Etiquetas Relacionadas:
centro de saúdeDia Mundial do Não FumadorsaudetabacoULS Lezíria

Notícias relacionadas

Região

ULS Lezíria assinala “Novembro Azul” com ação de sensibilização sobre o cancro da próstata

BY-Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025
Sociedade

Dia Mundial do Não Fumador

BY-Redação 15 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria reforça autonomia de crianças com diabetes tipo 1

BY-Inês Ribeiro 14 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria implementa novo Regulamento de Acompanhantes e Visitas

BY-Daniel Cepa 12 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria recebe 24 novos enfermeiros

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025
Sociedade

Almeirim assinala Dia Mundial da Diabetes com sessão informativa

BY-Inês Ribeiro 5 de Novembro, 2025