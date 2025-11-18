Centro de Saúde de Almeirim assinalou o Dia Mundial do Não Fumador com homenagem a ex-fumadores

Imprimir

O Centro de Saúde de Almeirim assinalou, na segunda-feira, dia 17 de novembro, o Dia Mundial do Não Fumador com uma iniciativa dedicada aos utentes que frequentaram a consulta de cessação tabágica e que se mantêm abstinentes há pelo menos um ano.

A ação teve como objetivo reconhecer o esforço e a conquista destes ex-fumadores, que foram distinguidos com uma t-shirt alusiva à vitória sobre o tabaco, com a mensagem “Fumar nunca mais! Livre, limpo e vencedor”.

A iniciativa incluiu ainda uma caminhada pelas ruas entre o Centro de Saúde de Almeirim e a zona norte da cidade, que promoveu um momento de convívio e reforçou a importância de estilos de vida saudáveis. No final do percurso foi distribuído um lanche saudável aos participantes.

O evento contou com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da ULS Lezíria, entidades que colaboraram na realização da iniciativa e no suporte aos profissionais envolvidos.

De acordo com o Centro de Saúde de Almeirim, esta celebração pretendeu não só valorizar o compromisso dos ex-fumadores, como também sensibilizar a comunidade para os benefícios de abandonar o consumo de tabaco.