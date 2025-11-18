Rotary Club de Almeirim promove palestra sobre autismo e PHDA

Imprimir

O Rotary Club de Almeirim, em parceria com o seu Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário, vai promover no próximo dia 25 de novembro uma palestra dedicada ao tema “Autismo – Estratégias práticas para Autismo e PHDA”. A sessão tem início às 21h00, no auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim.

A iniciativa conta com a participação de Catarina Louçada, formadora e consultora na área do autismo, fundadora do projeto Leaders of Tomorrow (LOT), que desenvolve um programa educativo inovador baseado em neurociência e alto desempenho. É também coautora do programa BlueUp, distinguido com o Prémio La Caixa 2024, além de autora e palestrante na área da neurodiversidade.

Na palestra, Catarina Louçada vai abordar estratégias práticas de inclusão e intervenção, com base na experiência que foi adquirindo ao longo do seu percurso profissional.

A sessão é dirigida a famílias, professores, técnicos e a toda a comunidade interessada em compreender melhor os desafios do autismo e da PHDA.