Região

Santarém prepara-se para dar início às festividades com iluminação e Reino de Natal

Por: Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A cidade de Santarém dá início às celebrações de Natal na sexta-feira, dia 21 de novembro, às 18h00, com o acender das luzes que vão iluminar as principais artérias da cidade durante a quadra festiva. A abertura oficial do Reino de Natal está marcada para dia 28 de novembro, no Jardim da Liberdade, onde a iniciativa vai estar a decorrer até dia 25 de dezembro.

O Jardim da Liberdade acolhe o Mercadinho do Reino, zonas de street food e um conjunto de diversões que inclui pista e rampa de gelo natural, mini comboio, carrossel, mini roda, roda gigante e jogos tradicionais, que constituem um dos principais pólos de atração do evento.

No Largo Padre Chiquito, o público vai poder visitar dois dos espaços mais emblemáticos do programa, a Casa do Pai Natal, situada no Palácio Landal, que vai estar aberta entre 28 de novembro e 25 de dezembro, e o maior presépio do Ribatejo, com 650 figuras artesanais da autoria de Eurico Ribeiro, disponível ao público de 28 de novembro a 6 de janeiro.

A programação estende-se até à Praça Sá da Bandeira, onde vão estar instalados um presépio, uma box de luz e carrinhos elétricos, e à Praça Visconde Serra do Pilar, que vai ter instalados os típicos carrosséis.

Entre 28 de novembro e 25 de janeiro, vai estar também em funcionamento o Comboio Turístico do Reino, com partida e chegada no Jardim da Liberdade e paragens em todos os pontos do circuito natalício, de forma a permitir aos visitantes circular entre os diferentes espaços e acompanhar a cidade decorada para a época.

