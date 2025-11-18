Secção de Dança da Associação 20 Kms de Almeirim destaca-se na final do Troféu do Ribatejo 2025

Imprimir

A Secção de Dança da Associação 20 Kms de Almeirim destacou-se na final do Troféu do Ribatejo 2025, realizada no domingo, dia 16 de novembro, em São Vicente do Paul, ao alcançar múltiplos títulos regionais em competições de pares, solo e grupos.

Nos pares, Hugo Magalhães e Sónia Anastácio sagraram-se campeões regionais nas disciplinas de Standard e Latinas. Já Vasco Brás e Leonor Pereira conquistaram os títulos regionais de Standard, Latinas e 10 Danças.

Nas competições a solo, os jovens atletas da associação obtiveram igualmente classificações de relevo. Luena Moreno alcançou o 4.º lugar em Juvenis 1 Latinas, enquanto Matilde Pereira se tornou vice-campeã em Latinas Júnior 1. Catarina Duarte foi campeã regional em Latinas Júnior 2, e Ana Carolina Simões conquistou o título regional em Latinas Juventude. Já Ana Marecos ficou em 4.º lugar na mesma categoria.

Miriam Cachulo sagrou-se vice-campeã regional em Latinas Juventude, e Ana Francisca Teixeira venceu o título de campeã regional na mesma disciplina. Carina Brás obteve os títulos de vice-campeã regional em Latinas e Standard, além de campeã regional em 10 Danças.

A nível coletivo, os grupos da secção também subiram ao pódio. O grupo New Generation conquistou o título de vice-campeão na categoria Juventude, enquanto o Revolution Team alcançou o título de campeão regional.

De acordo com a Secção de Dança da Associação 20 Kms de Almeirim, o desempenho global dos atletas contribuiu para a conquista do 4.º lugar na categoria Standard e do 3.º lugar em Latinas para a escola, que destacou o empenho e dedicação de todos os participantes.

Entre os atletas mencionados estão Clarinha, Ema, Rosarinho, Rafaela, Maria Beatriz “Picolé” Simões, Madalena Simões, Nádia Antunes, Rute Galvão, Isabel Leandro e Ricardo Matias.

A Secção de Dança da Associação 20 Kms de Almeirim sublinha ainda que estes resultados refletem um ano intenso de trabalho, marcado por títulos regionais e nacionais, e reforça o compromisso em criar condições para que os atletas continuem a evoluir e a alcançar novos objetivos.