Secção de Taekwondo conquista dois títulos nacionais e é vice-campeã em seniores femininos

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A secção de Taekwondo da Associação 20 Kms de Almeirim voltou a destacar-se no panorama competitivo nacional ao alcançar vários pódios no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores de Taekwondo, realizado no dia 28 de fevereiro, uma das edições com maior participação dos últimos anos, que reuniu 251 atletas em representação de 48 clubes de todo o país.

Entre os principais resultados alcançados pela equipa de Almeirim, sobressaem os títulos nacionais conquistados por Patrícia Salgueiro, na categoria de -46 kg em seniores femininos, e por Maria Francisca Moniz, na categoria de +73 kg, também em seniores femininos. António Almeida alcançou igualmente um resultado de grande destaque ao sagrar-se vice-campeão nacional na categoria masculina de -68 kg.

O desempenho coletivo das atletas seniores femininas permitiu ainda à formação da Associação 20 Kms de Almeirim conquistar o título de vice-campeã nacional por equipas neste escalão, um resultado que reflete a consistência competitiva e a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo da época.

Na competição de seniores femininos, além das medalhas de ouro conquistadas por Patrícia Salgueiro e Maria Francisca Moniz, Carolina Godinho garantiu o terceiro lugar na categoria de -46 kg, enquanto Sofia Santos alcançou igualmente o terceiro posto na categoria de -49 kg. Beatriz Miguel terminou na quinta posição em -53 kg, contribuindo para a pontuação coletiva da equipa.

Nos escalões masculinos seniores, António Almeida assegurou a medalha de prata em -68 kg. Também em destaque estiveram Lucian Procopciuc, terceiro classificado em -74 kg, e João Costa, que conquistou o terceiro lugar em -80 kg. Pedro Costa terminou a sua participação na quinta posição em -74 kg.

No escalão de juniores, a representação da Associação 20 Kms de Almeirim contou com vários atletas que alcançaram classificações relevantes. Joana Medeiros obteve o quinto lugar na categoria feminina de -52 kg. No setor masculino, Ravi Silva terminou igualmente na quinta posição em -51 kg, Tiago Duarte alcançou o quinto lugar em -59 kg e Henrique Mourão classificou-se na nona posição na mesma categoria.

Segundo informação divulgada pela secção de Taekwondo da Associação 20 Kms de Almeirim, os resultados alcançados refletem o trabalho desenvolvido ao longo da época desportiva pela equipa técnica, liderada pelo treinador Jaime Rosário, bem como o envolvimento dos atletas e o apoio das famílias. A equipa destaca ainda o contributo institucional da Câmara Municipal de Almeirim no desenvolvimento do seu projeto desportivo.