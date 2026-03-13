Shopping cart

Desporto

Ténis de Almeirim conquista vitória e pódio em Pombal

Por: Inês Ribeiro 13 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Secção de Ténis da Associação 20 Kms de Almeirim marcou presença na primeira etapa do circuito SuperSpin 2026, organizada pela Associação de Ténis de Leiria, que decorreu no dia 1 de março no Clube Ténis de Pombal. A equipa almeirinense participou com quatro atletas e alcançou resultados de destaque, incluindo uma vitória e um pódio.

O principal destaque vai para Eduardo Almeida, que venceu uma das secções da categoria masculina M1, a mais elevada do torneio. O tenista terminou a fase de grupos no primeiro lugar e confirmou o bom momento na final, ao derrotar Fernando Cerejeira, da Academia de Ténis de Avelar, por 4-1.

No setor feminino, Helena Palhas alcançou o terceiro lugar na categoria F1. A atleta de Almeirim terminou a fase de grupos na primeira posição, mas acabou por ser eliminada nas meias-finais por Ana Marta Duarte, do Clube Ténis de Santarém, por 4-1.

Também em F1, Sara Aranha terminou a competição na quinta posição. A tenista foi eliminada nos quartos de final, igualmente frente a Ana Marta Duarte, pelo mesmo resultado de 4-1.

Já na categoria masculina M2, Eduardo Rodrigues terminou a fase de grupos no segundo lugar, depois de somar uma vitória e uma derrota. Na fase a eliminar, o atleta da Associação 20 Kms de Almeirim foi afastado por Ismael Costa, do Clube Ténis de Pombal, por 4-2.

