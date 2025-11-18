ULS Lezíria assinala “Novembro Azul” com ação de sensibilização sobre o cancro da próstata

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) promoveu na segunda-feira, dia 17 de novembro, no hall de entrada do Hospital Distrital de Santarém (HDS), uma iniciativa integrada no “Novembro Azul”, campanha anual dedicada à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da próstata.

A sessão, organizada pelo Serviço de Especialidades Cirúrgicas, abriu com a intervenção de Madalena Cruz, enfermeira gestora, que destacou a importância da prevenção e da vigilância regular da saúde masculina. Em seguida, o urologista Rui Abreu reforçou a relevância do rastreio do cancro da próstata. Explicou ainda que a doença pode apresentar diferentes níveis de risco e que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura.

Também Fátima Lopes, enfermeira diretora do Conselho de Administração da ULS Lezíria, sublinhou o papel destas ações na promoção da saúde e na sensibilização da comunidade para temas que continuam, muitas vezes, a ser pouco discutidos.

A campanha, dinamizada pela equipa de enfermagem do Serviço de Especialidades Cirúrgicas, prolonga-se até amanhã, dia 19 de novembro, e pretende alertar para os benefícios de hábitos de vida saudáveis, consultas regulares e exames preventivos, ao mesmo tempo que reforça a importância de detetar atempadamente o cancro da próstata.