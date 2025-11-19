Andebolistas de Almeirim chamadas à seleção nacional

Imprimir

A Associação 20 Kms de Almeirim volta a afirmar a qualidade da sua formação desportiva com a convocatória de Maria Inês e Margarida Porfírio para o treino de deteção de novos talentos Sub-14 femininos da Seleção Nacional de Andebol.



As duas jovens atletas, que têm demonstrado uma evolução notável ao longo da época, foram chamadas a integrar este momento de observação nacional, marcado para o próximo dia 22, onde estarão em avaliação algumas das maiores promessas do andebol português.

A presença de Maria Inês e Margarida neste grupo restrito de atletas é vista como um justo reconhecimento do empenho diário, da disciplina competitiva e da consistência que ambas têm mostrado nos treinos e nas competições ao serviço do clube.

Para a Associação 20 Kms de Almeirim, esta convocatória representa não apenas um motivo de orgulho, mas também a confirmação da qualidade do trabalho desenvolvido na formação, que continua a projetar jovens talentos para patamares cada vez mais elevados.

Com esta chamada à Seleção Nacional, as duas atletas reforçam o seu estatuto de promessas emergentes e enfrentam agora uma oportunidade determinante para mostrar todo o seu potencial no contexto competitivo mais exigente do país.