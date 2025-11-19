Europeu de Taekwondo: Carolina Godinho a primeira em ação

Imprimir

Carolina Godinho, atleta dos 20 kms de Almeirim, entra hoje em ação no Europeu de Taekwondo, vertente de combates.

A atleta almeirinense vai defrontar uma atleta belga.

Maria Francisca Moniz, Carolina Godinho, João Costa e o treinador Jaime Rosário integram a comitiva portuguesa que vai participar no Europeu de Taekwondo, vertente de combates.



A Seleção Nacional de Juniores partiu, na segunda-feira dia 17 novembro, para a Suiça para defender as cores de Portugal no Campeonato Europeu de Juniores.

São 18 atletas de Taekwondo Portugueses que irão representar o nosso País. Metade da comitiva partiu do aeroporto do Porto e outra metade vai pelo aeroporto de Lisboa.