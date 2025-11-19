Shopping cart

Desporto

Mais de 500 alunos participam no corta-mato escolar em Almeirim

Por: Inês Ribeiro 19 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Parque da Zona Norte foi palco, esta manhã, dia 19 de novembro, do Corta-Mato Escolar 2025, uma iniciativa que reuniu 515 alunos do 5.º ao 12.º anos do Agrupamento de Escolas de Almeirim.

O evento decorreu entre as 10h00 e as 12h30 e destacou-se pelo espírito desportivo, pelo esforço e pelo convívio entre os jovens atletas. A atividade reforçou a importância do desporto no desenvolvimento físico, emocional e social dos alunos.

A organização contou com a colaboração de professores, da comunidade escolar, da equipa de Desporto do Município e da Secção de Atletismo da Associação 20 Kms de Almeirim, cujo contributo foi fundamental para o sucesso da iniciativa.

A segurança esteve garantida pela presença da Proteção Civil, dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e da GNR, que acompanharam todas as provas e asseguraram a proteção dos participantes.

