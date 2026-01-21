Almeirim foi palco do 1.º encontro local de padel do Desporto Escolar

Imprimir

Almeirim acolheu esta quarta-feira, dia 21 de janeiro, o 1.º Encontro – Fase Local de Desporto Escolar da modalidade de Padel, uma iniciativa organizada pelo Agrupamento de Escolas de Almeirim, que decorreu no Clube de Padel AlmeirINN.

A competição teve como principal objetivo o apuramento de alunos/atletas para o Campeonato Regional de Padel da Lezíria e Médio Tejo e contou com a participação de 68 alunos, em representação dos Agrupamentos de Escolas de Almeirim, Cartaxo, Ourém, Coruche, Alcanede, Sá da Bandeira (Santarém) e D. Afonso Henriques (Santarém).

De acordo com a Câmara Municipal, o Agrupamento de Escolas de Almeirim esteve representado por 22 atletas, que obtiveram resultados muito positivos em todos os escalões.

Ao longo do dia, o encontro decorreu num ambiente marcado pelo espírito desportivo, fair play, convívio entre escolas e entusiasmo, o que reforça o papel do Desporto Escolar na promoção de hábitos de vida saudáveis e de valores como a cooperação e o respeito.

O Município de Almeirim destacou ainda o empenho de todos os participantes, professores e entidades envolvidas, sublinhando o sucesso da iniciativa e a importância deste tipo de eventos.