Aluna do AE de Almeirim sagra-se campeã nacional no Mega Sprinter

Imprimir

O Agrupamento de Escolas de Almeirim esteve representado no XX Mega Sprinter Nacional, que decorreu nos dias 20 e 21 de março, em Elvas, alcançando resultados de destaque, entre os quais um título de campeã nacional.

A grande figura da participação foi Alika Pedro, do escalão Infantis A, que conquistou o 1.º lugar no Mega Salto, com a marca de 4,15 metros, garantindo assim o título nacional. A jovem atleta alcançou ainda o 3.º lugar no Mega Sprint (6,47 segundos) e integrou a equipa que também subiu ao pódio na estafeta mista de Infantis A+B, igualmente com um 3.º lugar.

Também em evidência esteve Simão Antunes, em Infantis B, que terminou no 30.º lugar no Mega Sprint e em 17.º no Mega Salto, contribuindo ainda para o 3.º lugar na estafeta mista.

No escalão de iniciados, Mafalda Pessoa alcançou o 11.º lugar no Mega Salto e o 8.º lugar na estafeta mista, enquanto Miguel B., em Infantis B, obteve um meritório 5.º lugar no Mega Km.

A comitiva de Almeirim foi acompanhada pela professora de Educação Física Carolina Santos, a quem foi deixado um agradecimento pelo apoio prestado aos alunos.