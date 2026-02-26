Shopping cart

Política

Projeto de Almeirim com propostas aprovadas no Parlamento dos Jovens

Por: Inês Ribeiro 26 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim estão a participar na Sessão Distrital do Programa Parlamento dos Jovens, do Ensino Básico, que está a decorrer esta quinta-feira, dia 26 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Tomar, este ano relativa ao tema “Literacia Financeira: os Jovens CONTAM!”.

No âmbito da iniciativa, o agrupamento viu o seu “Projeto de Recomendação” aprovado num universo de 25 escolas do distrito de Santarém, destacando-se pela apresentação de propostas concretas na área da educação financeira.

Entre as medidas defendidas pelos jovens deputados estão a realização de palestras semestrais sobre a importância da poupança e da gestão do dinheiro, dinamizadas com recurso a jogos e debates. Propõem ainda a exploração de um simulador financeiro na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Por último, defendem também que a literacia financeira passe a constituir uma disciplina obrigatória ao longo de todo o 3.º ciclo do ensino básico.

A sessão conta com a presença da deputada Inês Barroso (PSD) e promove o diálogo entre os estudantes e os representantes políticos num exercício de participação cívica e democrática.

