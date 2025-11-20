Coruche lança campanha de Natal com 7.500 euros em prémios para incentivar o comércio local

Imprimir

A Câmara Municipal de Coruche vai voltar a promover o comércio de proximidade durante a época festiva com a campanha “No Natal, Coruche é o Local”, que este ano atribui 55 prémios num total de 7.500 euros. A iniciativa decorre entre 22 de novembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026 e pretende estimular as compras no comércio tradicional do concelho, ao mesmo tempo que integra uma programação de Natal, dirigida a toda a família.

Por cada 15 euros gastos nos estabelecimentos aderentes, os clientes recebem senhas de participação, até ao limite de 30 senhas por compra. As senhas devem ser preenchidas e entregues nas tômbolas instaladas no Posto de Turismo, no Museu Municipal, nas juntas de freguesia ou na Delegação Municipal do Couço. Só serão consideradas válidas as participações que incluam o nome completo, contacto telefónico ou morada e o carimbo do estabelecimento.

A iniciativa está aberta a todos os estabelecimentos do concelho incluídos na CAE 47 – comércio a retalho, com exceção de veículos automóveis e motociclos. Podem ainda participar salões de cabeleireiro, institutos de beleza e agências de viagens. No caso dos cabeleireiros e institutos de beleza, apenas serão consideradas as faturas referentes à compra de produtos de cosmética ou perfumaria. As bancas do Mercado Municipal também podem participar na campanha, aplicando-se exatamente as mesmas condições definidas para os restantes estabelecimentos.

O sorteio público está marcado para dia 12 de janeiro de 2026, às 14h00, no Posto de Turismo de Coruche, e vai atribuir 55 prémios em vouchers para utilizar nos estabelecimentos aderentes. O primeiro prémio é de 1.000 euros, seguindo-se 800 euros para o segundo classificado e 700 euros para o terceiro. Os restantes prémios variam entre os 600 e os 50 euros. A entrega aos vencedores será feita mediante apresentação da fatura que originou a senha premiada e do respetivo documento de identificação.

Com esta iniciativa, a autarquia pretende reforçar o dinamismo económico do concelho e valorizar o comércio local durante o período festivo.