Formação gratuita em Literacia Digital

A Associação MovAlmeirim vai realizar uma ação de formação de Literacia Digital, nível II, para quem tem interesse em iniciar-se em informática.

A ação tem a duração de 25 horas, é gratuita, ministrada em horário pós-laboral às terças e quintas-feiras e é formação certificada (conta para as horas de formação legalmente exigidas).

A data de início está prevista para meados de janeiro e as inscrições têm que estar formalizadas no inicio do 2026.

Se tiver interesse ou necessitar de mais informações, pode contactar a Mov Almeirim através de e-mail (movalmeirim@gmail.com) ou pelos números 243 047 626, 934 485 991 ou 914 838 684.