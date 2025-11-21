Greve fecha escolas e deixa centenas de alunos sem aulas no concelho de Almeirim

Imprimir

Centenas de alunos do concelho de Almeirim ficaram esta sexta-feira, 21 de novembro, sem aulas devido à greve contra o pacote laboral apresentado pelo Governo, promovida pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap).

Segundo apurou O Almeirinense, a Escola EB 2/3 Febo Moniz, a Escola Básica Canto do Jardim (P3) e a Escola Básica dos Charcos estão encerradas. Mantém-se em funcionamento a Escola Básica de Benfica do Ribatejo e a Escola Secundária Marquesa de Alorna.

Em Fazendas de Almeirim está encerrado o Centro Escolar de Fazendas de Almeirim. Os restantes estabelecimentos do Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim estão a funcionar normalmente.

A greve, com serviços mínimos assegurados, abrange trabalhadores de todas as carreiras da administração pública, sejam gerais ou especiais. Entre as reivindicações estão a retirada imediata da proposta de reforma laboral, a marcação de uma reunião urgente com o Governo sobre a reforma “Trabalho XXI”, o fim do que a federação considera ser discriminação sindical por parte do Executivo e a participação efetiva da Fesinap nas negociações laborais.