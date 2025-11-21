Operação da PSP detém condutor alcoolizado e encerra estabelecimento de diversão noturna

Imprimir

O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública realizou, no dia 20 de novembro, uma operação policial na cidade de Santarém, com o objetivo de reforçar a segurança rodoviária, fiscalizar estabelecimentos de diversão noturna e verificar a situação documental e administrativa de cidadãos estrangeiros.

A ação foi conduzida pela Divisão Policial de Santarém, com o apoio de várias valências da PSP, incluindo o Núcleo de Armas e Explosivos, o Núcleo de Segurança Privada, o Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço e o Departamento de Segurança Privada da Direção Nacional.

Durante a operação, 53 condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia, tendo sido efetuada uma detenção por condução em estado de embriaguez. Foram levantados vários autos de contraordenação, nomeadamente um por falta de inspeção periódica obrigatória, um por ausência de seguro de responsabilidade civil válido, três por falta de documentação, dois por deficiências na iluminação dos veículos, quatro por alterações às características das viaturas, dois por condução com carta caducada e um por utilização de carta estrangeira para além do prazo legal. A polícia apreendeu ainda um veículo, elaborou três autos de apreensão de documentos e procedeu à cobrança de duas coimas em dívida, no valor total de 465 euros.

No âmbito da fiscalização a estabelecimentos de diversão noturna, foram fiscalizados oito vigilantes e dois espaços. Num dos estabelecimentos foi determinada uma medida cautelar de encerramento provisório devido a falhas no sistema de videovigilância, foram ainda levantados vários autos de contraordenação pela mesma infração.

Em comunicado ao Jornal O Almeirinense, a PSP refere que esta operação permitiu detetar diversas infrações e reforçar a presença policial na cidade de Santarém. A força de segurança assegura também que vai continuar a realizar ações regulares em todo o distrito, com vista à prevenção da criminalidade, ao reforço da segurança rodoviária e ao cumprimento da lei.