Natal chegou a Santarém

Santarém já acendeu a sua iluminação de Natal. Este ano, mais cedo do que o habitual — a pensar em todos escalabitanos, visitantes e a pensar também no comércio local.

De 28 de novembro a 25 de dezembro, a cidade vai transforma-se num verdadeiro Reino de Natal, repleto de luz, alegria e momentos inesquecíveis para toda a família.

A autarquia faz o conte para patinar na pista de gelo, dar uma volta nos carrosséis, saborear as delícias do streetfood e explorar o encantador Mercadinho do Reino — e claro, visitar a Casa do Pai Natal!

Praça Sá da Bandeira

Jardim da Liberdade

Largo Padre Chiquito

Praça Visconde Serra do Pilar

Quatro espaços, um só espírito natalício cheio de encanto e fantasia. E pelas ruas do Centro Histórico… muita animação itinerante vai tornar esta época ainda mais especial.