AANA promove passeio micológico na Reserva do Cavalo do Sorraia

Imprimir

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA), com o apoio da Câmara Municipal, realizou ontem, dia 23 de novembro, um passeio micológico na Reserva do Cavalo do Sorraia, iniciativa que reuniu cerca de três dezenas de participantes.

A atividade decorreu entre as 9h30 e as 12h30 e foi conduzida por Marta Mira, membro do Conselho Técnico da associação. Antes da partida, os participantes foram recebidos pela direção da AANA com o tradicional “café das velhas” acompanhado de bolos regionais.

Ao longo do percurso, os participantes tiveram oportunidade de observar diversas espécies de cogumelos, entre elas o amanita muscaria, conhecido popularmente como “mata-bois” devido às suas toxinas, e a macrolepiota procera, espécie comestível e uma das mais procuradas por entusiastas da micologia.

O passeio terminou com um momento de convívio à volta de castanhas assadas, complementadas com água-pé e abafado da região, de forma a reforçar o espírito comunitário da iniciativa.