Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • AANA promove passeio micológico na Reserva do Cavalo do Sorraia
Região

AANA promove passeio micológico na Reserva do Cavalo do Sorraia

Por: Inês Ribeiro 24 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA), com o apoio da Câmara Municipal, realizou ontem, dia 23 de novembro, um passeio micológico na Reserva do Cavalo do Sorraia, iniciativa que reuniu cerca de três dezenas de participantes.

A atividade decorreu entre as 9h30 e as 12h30 e foi conduzida por Marta Mira, membro do Conselho Técnico da associação. Antes da partida, os participantes foram recebidos pela direção da AANA com o tradicional “café das velhas” acompanhado de bolos regionais.

Ao longo do percurso, os participantes tiveram oportunidade de observar diversas espécies de cogumelos, entre elas o amanita muscaria, conhecido popularmente como “mata-bois” devido às suas toxinas, e a macrolepiota procera, espécie comestível e uma das mais procuradas por entusiastas da micologia.

O passeio terminou com um momento de convívio à volta de castanhas assadas, complementadas com água-pé e abafado da região, de forma a reforçar o espírito comunitário da iniciativa.

Etiquetas Relacionadas:
aanaalpiarçacogumelos

Notícias relacionadas

Região

Alpiarça apresenta a 3.ª Edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada

BY-Redação 19 de Novembro, 2025
Região

Alpiarça lança campanha “Natal é no Comércio Local”

BY-Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025
Região

Festival de Fanzines e Banda Desenhada em Alpiarça

BY-Redação 17 de Novembro, 2025
Região

Queda de árvore provoca falha de energia em Alpiarça

BY-Inês Ribeiro 5 de Novembro, 2025
Região

AANA envolve alunos de Alpiarça em projeto de monitorização de borboletas noturnas

BY-Inês Ribeiro 3 de Novembro, 2025
Sociedade

Colisão aparatosa corta EN368 e provoca três feridos

BY-Inês Ribeiro 30 de Outubro, 2025