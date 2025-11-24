Shopping cart

Desporto

José Rodrigues conquista o 1.º lugar no Masters do Torneio Escada 2025

Por: Inês Ribeiro 24 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Torneio Escada 2025 chegou ao fim este domingo, dia 23 de novembro, com a realização do Masters, competição que reuniu os atletas mais bem classificados ao longo da prova, que decorreu entre abril e novembro.

Na final, José Rodrigues conquistou o 1.º lugar ao bater Rui Tavares, por 6/2, depois de já o ter ultrapassado na fase de grupos, com o parcial de 7/5.

No outro grupo da fase inicial, Marcos Cavaca terminou em primeiro lugar e garantiu a presença na fase a eliminar. No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, o vencedor foi Eduardo Almeida por 6/3, que fechou o pódio da prova.

Além dos quatro primeiros classificados, participaram ainda no Masters Francisco Garrido, Bruno Neves, Eduardo Rodrigues, Luís André, Pedro Santos e Vasco Neves.

O dia de encerramento do torneio ficou marcado por um ambiente de confraternização, com a realização do tradicional magusto. O convívio incluiu um almoço partilhado, com sopa da pedra, oferecida pelo restaurante O Pinheiro, e castanhas assadas, num momento que reuniu atletas e organização.

