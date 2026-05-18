Torneio Prof. António Féria reúne gerações no Parque da Zona Norte

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O Parque da Zona Norte, em Almeirim, recebeu no sábado, dia 16 de maio, a 1.ª edição do Torneio All Stars/Prof. António Féria, uma iniciativa promovida pela Secção de Ténis da Associação 20 Kms de Almeirim, que juntou cerca de meia centena de participantes entre atuais e antigos alunos, familiares e amigos do professor, num dia marcado pelo convívio e pelo reencontro de várias gerações ligadas à modalidade.

O torneio, que recebeu o nome de António Féria, procurou reconhecer o percurso e o contributo dado ao longo de vários anos ao ténis em Almeirim, sobretudo na formação de jovens atletas. Alguns dos participantes voltaram mesmo a pegar na raquete muitos anos depois, num ambiente de partilha e recordação de antigos tempos passados nos courts.

A competição arrancou com uma fase de grupos, seguindo-se depois um quadro a eliminar que definiu os vencedores das duas categorias em disputa. No quadro A, Gaspar Freire e Eduardo Almeida venceram Marcos Cavaca e Francisca Caetano. Já no quadro B, Luís André e Francisco Garrido derrotaram João Aranha e Pedro Serrão.

Durante a pausa para almoço foram entregues várias lembranças alusivas ao evento. Os antigos alunos Diogo Pisco e Diogo Narciso ofereceram uma placa comemorativa, enquanto os treinadores José Rodrigues e Martinho Cruz entregaram um troféu que assinalou a realização da primeira edição do torneio.

Perante participantes e familiares, António Féria agradeceu a presença de todos e recordou a filosofia que sempre procurou seguir ao longo do seu percurso: “mais do que formar atletas, formar seres humanos”, deixando também uma palavra de reconhecimento às famílias pelo apoio dado aos jovens praticantes ao longo dos anos.

O evento contou ainda com a presença do vereador do Desporto da Câmara Municipal de Almeirim, Mário Figueiredo, do presidente da Associação 20 Kms de Almeirim, Domingos Martins, e de Pedro Sousa e Silva, em representação de um dos parceiros da secção de ténis.

No final, a organização agradeceu a participação de todos, em especial dos antigos alunos que regressaram ao clube para esta homenagem, sublinhando a intenção de repetir a iniciativa nos próximos anos.