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Desporto

André Martins vence Torneio José Piedade no Montijo

Por: Inês Ribeiro 17 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

André Martins, em representação da Secção de Ténis da Associação 20 Kms de Almeirim, sagrou-se vencedor do Torneio José Piedade, que decorreu entre os dias 13 e 15 de março no Montijo, ao vencer na final o colega de clube Gaspar Freire por 6/3 e 6/2, no escalão de Sub18.

O tenista almeirinense, que partia como primeiro cabeça de série, confirmou o favoritismo ao longo da competição, evidenciando consistência e superioridade frente aos adversários. No percurso até à final, André Martins ultrapassou Francisco Barreiro (CT Amadora) por 6/2 e 6/0, Pedro Pequito (CT Paço do Lumiar) por 1/6, 6/1 e 11-9, e Lourenço Amaro (CT Setúbal) com um triunfo por 6/3 e 6/1.

Do outro lado do quadro, Gaspar Freire também protagonizou uma desempenho sólido. Iniciou com uma vitória clara sobre Rafael Garradas (CT Santarém), por duplo 6/0, seguindo-se o triunfo frente a Nicolau Cadima (Rackets Pro EUL), por 6/4 e 6/2. Nas meias-finais, afastou o segundo cabeça de série, Santiago Oliveira (Belcamp TC), num encontro equilibrado decidido por 6/2, 1/6 e 10-5.

A final colocou frente a frente dois atletas do mesmo clube, com André Martins a sair vitorioso em dois sets. No mesmo escalão, Artur Freire, inscrito no quadro principal, foi forçado a desistir devido a lesão antes de entrar em campo.

O Torneio José Piedade, promovido pelo Clube de Ténis do Montijo, integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como prova de nível C nos escalões de Sub14 e Sub18.

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