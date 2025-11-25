Shopping cart

Sociedade

Águas do Ribatejo anuncia suspensão de água no Frade de Cima

Por: Inês Ribeiro 25 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A empresa Águas do Ribatejo anunciou a suspensão temporária e vários constrangimentos no abastecimento de água na zona do Frade de Cima, em Alpiarça, nos dias 27 e 28 de novembro. A intervenção decorre no âmbito de trabalhos programados na rede de distribuição, que vão obrigar a cortes e variações de pressão ao longo dos dois dias.

De acordo com informação divulgada pelo Município de Alpiarça, as interrupções de quinta-feira, dia 27 de novembro, vão ocorrer em dois períodos distintos, entre as 8h00 e as 13h00 e novamente das 14h00 às 17h00. As ruas mais afetadas incluem a Rua 25 de Abril, Rua da Liberdade, Rua General Humberto Delgado, Rua Vale de Veados, Rua Castelão de Almeida, Rua José Peralta, Rua dos Sobreiros, Rua 1.º de Maio, Rua de S. Martinho, Rua General Norton de Matos, Rua Luís de Camões, Rua da Cerâmica e Rua do Bairro Novo. Durante a tarde, entre as 14h00 e as 17h00, a Rua Alfredo Lima junta-se também à lista de locais com corte total no abastecimento.

Já na sexta-feira, dia 28 de novembro, estão previstos constrangimentos entre as 08h00 e as 18h00, com possíveis quebras de pressão e interrupções pontuais na Rua 1.º de Maio, Rua da Cerâmica e Rua Luís de Camões.

A Águas do Ribatejo recomenda que os consumidores assegurem reservas de água para as necessidades essenciais e que evitem utilizar equipamentos domésticos que dependem do abastecimento contínuo durante os períodos indicados. A empresa acrescenta que os trabalhos são necessários para melhorar a eficiência e a fiabilidade da rede.

Para esclarecimentos adicionais, os moradores podem contactar os serviços da Águas do Ribatejo através da linha geral 263 509 400 ou do número verde 800 20 20 40.

