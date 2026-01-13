Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Corte de água no concelho no dia 14

Por: Redação 13 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A empresa Águas do Ribatejo informa que devido a trabalhos de higienização e manutenção do reservatório da Azerveira, que abastece a Raposa e Foros de Biscais, no concelho de Almeirim, é preciso suspender o abastecimento de água na povoação no dia 14 de janeiro, quarta-feira, entre as 08h30 e as 13h00 nos seguintes locais: Azinhaga das Catrinas, Rua Ti Rita do André | Rua das Sequeiras, Rua da Sede | Rua do Depósito de água, Foros do Casalinho, Vale dos Biscais e EN114 (a sul de entroncamento com rua do Depósito de Água).

A Águas do Ribatejo alerta que no caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).

Notícias relacionadas

Região

Município de Tomar prepara resposta concertada para travar poluição no rio Nabão

BY-Redação 13 de Janeiro, 2026
Região

Homem de 58 anos detido por violência doméstica

BY-Redação 13 de Janeiro, 2026
Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 13.JAN

BY-Redação 13 de Janeiro, 2026
Política

Deputados municipais do Chega de Almeirim desfiliam-se do partido

BY-Daniel Cepa 12 de Janeiro, 2026
Política

Almeirim vai criar Conselho Municipal da Juventude

BY-Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026
Política

Já iniciaram as obras de reabilitação do Centro de Saúde de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026