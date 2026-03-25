Águas do Ribatejo inicia ampliação do sistema de abastecimento de Fazendas de Almeirim

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A Águas do Ribatejo iniciou a empreitada de ampliação do Sistema de Abastecimento de Fazendas de Almeirim, uma intervenção inserida na estratégia de modernização e renovação de infraestruturas, com o objetivo de melhorar a qualidade e fiabilidade do serviço prestado à população.

A obra, designada “Empreitada de Execução da Ampliação do Sistema de Abastecimento de Fazendas de Almeirim – Condutas de Distribuição até à Z.I. de Almeirim”, foi adjudicada à empresa Lusosicó – Construções, S.A. e representa um investimento de 1.248.000 euros. O prazo de execução previsto é de 540 dias.

A intervenção visa reforçar o subsistema de abastecimento de Almeirim, através da ligação ao subsistema de Fazendas de Almeirim. O projeto inclui a instalação de novas condutas entre as duas localidades, várias ligações à rede de distribuição existente e a ligação final ao Reservatório Elevado de Almeirim. Está também prevista a substituição de um coletor de águas residuais domésticas na Rua do Matadouro.

A obra será executada por fases, de forma a minimizar os constrangimentos à circulação e ao quotidiano dos residentes. Entre 23 de março e 8 de abril, estará em vigor um plano de sinalização temporária na Estrada Municipal 1391 (Rua Marechal Craveiro Lopes), entre o entroncamento com a Rua João Gerardo e a Estrada do Vale Barrocas.

A Águas do Ribatejo apela à compreensão dos munícipes durante este período, sublinhando que se trata de uma intervenção essencial para garantir maior capacidade, eficiência e segurança no abastecimento ao concelho de Almeirim.