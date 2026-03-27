Almeirim com redução de pressão e constrangimentos no abastecimento de água a 31 de março

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A Águas do Ribatejo informou que a cidade de Almeirim irá registar constrangimentos e redução de pressão no abastecimento de água na terça-feira, dia 31 de março, entre as 08h30 e as 12h30, devido a trabalhos de reparação no Reservatório Elevado de Almeirim.

Durante este período, poderão ocorrer falhas de pressão, sobretudo nos pisos superiores dos edifícios, afetando toda a zona urbana da cidade.

A empresa recomenda que os consumidores adotem medidas preventivas, como garantir reservas de água para necessidades essenciais durante o intervalo da intervenção.

Para esclarecimentos adicionais, a Águas do Ribatejo disponibiliza os seguintes contactos: 263 509 400 (dias úteis, 09h00–18h00), 800 20 20 40 (número verde para situações fora do horário útil, incluindo noites, fins de semana e feriados).