Condutor foge e é detido por tráfico de droga em Almeirim

Por: Redação 25 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Um homem de 55 anos foi detido no concelho de Almeirim por tráfico de estupefacientes, no domingo, 23 de novembro, durante uma ação de patrulhamento do Posto Territorial de Almeirim da GNR, integrada no Comando Territorial de Santarém.

Segundo a Guarda, tudo aconteceu quando os militares abordaram uma viatura suspeita e o condutor decidiu fugir, levando à necessidade de reforço com outra patrulha. A viatura acabou por ser intercetada pouco depois.

No decorrer da revista de segurança ao suspeito e da busca sumária ao veículo, os militares apreenderam 26 doses de cocaína, devidamente acondicionadas para venda, uma grama de canábis, 945 euros em numerário e diverso material utilizado no acondicionamento de droga.

O homem foi constituído arguido, e o caso foi comunicado ao Tribunal Judicial de Almeirim.

