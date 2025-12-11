Almeirinense termina Europeu de Taekwondo Sub-21 no 9.º lugar

Imprimir

Maria Francisca Moniz alcançou esta quinta-feira, dia 11 de dezembro, o 9.º lugar no Campeonato da Europa de Taekwondo Sub-21, que está a decorrer em Kosovo. A atleta almeirinense, representante dos 20 Kms de Almeirim, entrou determinada na competição e chegou aos oitavos de final, onde viria a ser travada por uma adversária croata.

No combate decisivo, Maria Francisca Moniz conseguiu equilibrar o segundo round, chegando mesmo a empatá-lo, mas acabou por não conseguir vencer.

A jovem integra a comitiva de Almeirim presente na prova europeia, juntamente com Patrícia Salgueiro, João Costa e Pedro Costa, todos orientados pelo treinador Jaime Rosário. O Europeu Sub-21, um dos palcos mais importantes da modalidade para esta faixa etária, está a decorrer entre 11 e 14 de dezembro e reúne os melhores atletas do continente.

