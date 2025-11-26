Campanha “Natal, Compre Local 2025” entrega 10 mil euros a IPSS e escolas de Santarém

Imprimir

A Campanha “Natal, Compre Local 2025” distribuiu ontem, dia 25 de novembro, 10 mil euros a duas instituições de solidariedade social e a escolas do concelho, numa iniciativa que visa apoiar a economia local e promover a solidariedade.

Os beneficiários deste ano são a Associação de Socorros Médicos “O Vigilante” e o Centro Social Interparoquial de Santarém, que receberam 3.500 euros cada. Além disso, as escolas vencedoras do concurso para a criação do logotipo da campanha foram também contempladas com prémios monetários. A Escola Básica do Mergulhão conquistou o 1.º e 2.º prémios, atribuídos aos alunos Gustavo Veiga (4.º ano) e Gustavo Gomes (3.º ano), e a EB1 de Tremês recebeu o 3.º prémio, criado pela aluna Madelaine Raimundo (3.º ano). Os prémios foram de 1.500 €, 1.000 € e 500 €, respetivamente.

O sorteio contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, e dos alunos vencedores do concurso. O autarca destacou que a iniciativa tem como objetivos “incentivar o comércio tradicional do concelho e envolver a comunidade local, ao mesmo tempo que promove a solidariedade social”.

A campanha inclui ainda a venda de vouchers de 10 euros por apenas 5 euros, disponíveis a partir de 1 de dezembro, no Posto de Turismo e nas juntas de freguesia do concelho, sujeitos ao stock existente. Estes vouchers podem ser utilizados entre 1 de dezembro de 2025 e 15 de janeiro de 2026, nos estabelecimentos aderentes.